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Экономика

Не стоит делить бизнес на «женский» и «мужской» – псковский эксперт

Не стоит разделять бизнес на «мужской» и «женский», считает директор гостевого дома «У Покровки», ювелирного магазина «Королева Марго», а также магазинов «Ив Роше» и «Северная Орхидея» Елена Семенова. Свое мнение она высказала в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псковский предприниматель заметила, что женщины в бизнесе тоже умеют договариваться, причем они действуют достаточно креативно. «За одну секунду у нее есть 68 решений вопросов, и она в любых ситуациях будет всегда искать выход», — сказала Елена Семенова.

«Я за то, чтобы женщины развивали бизнес не только в сфере салонов красоты и цветочных магазинов. Им доступно очень много интересных, креативных и необычных сфер», — добавила гостья студии.

Также она отметила, что женщины являются хорошими коммуникаторами, которые умеют выстраивать отношения и находить выходы из ситуаций так, «чтобы всем было хорошо».

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