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Общество

Спортсмены из 30 регионов России пробежали Псковский марафон «Мехуборка-2023»

Псковский марафон «Мехуборка-2023» состоялся 23 апреля. На масштабное беговое событие региона прибыли участники из 30 регионов России. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: здесь и далее ПАИ

На торжественном открытии присутствовал директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев, который пожелал участникам хорошо провести время, получить удовольствие от забега и поставить новые рекорды. «Марафон – это большое испытание, в котором будут проверены упорство, характер и воля к победе участников, а потому желаем им стойкости, выдержки и успехов», - обратился он к присутствующим.

Филиал ООО «Экопром» является титульным спонсором Псковского марафона «Мехуборка-2023».

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