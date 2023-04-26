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Культура

Псковская делегация принимает участие в Дельфийских играх

Творческая делегация Псковской области участвует в XXII молодежных Дельфийских играх России, которые проходят с 21 по 26 апреля в Саратовской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном колледже искусств. 

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

В церемонии открытия игр участвовало 2516 человек в возрасте от 10 до 25 лет, они прибыли в составе делегаций из 80 субъектов России. В псковскую делегацию вошли 22 человека, представляющих музыкальное, художественное, чтецкое, цирковое направления.

В этом году конкурсная и фестивальная программы включают в себя соревнования по 34 номинациям художественного, профессионального и научно-технического творчества.

В колледже отметили, что в сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры направлены на поддержку молодых талантов, самореализацию молодежи в художественной, научно-технической и креативной областях, воспитание подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМ показывают, что Игры стали весьма заметным явлением общественной жизни.

Проведение состязаний направлено на содействие реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 27 июня 2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника». Игры входят в перечень мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия науки и технологий.

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