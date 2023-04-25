Игорь Иванов станет гостем программы «Оглавление»

12:58, 25 апреля 2023, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседником станет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В эфире обсудят следующие темы:

- Новый формат празднования Международного дня солидарности трудящихся. Причины отказа от традиционных шествий в Псковской области.

- 2023 год в ФНПР объявлен Годом укрепления и развития социального партнерства.

- Нововведения в трудовом праве.

- Гуманитарная помощь псковских профсоюзов участникам СВО и их семьям, а также вынужденным переселенцам.

Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».