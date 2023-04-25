Игорь Иванов станет гостем программы «Оглавление»
Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседником станет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
В эфире обсудят следующие темы:
- Новый формат празднования Международного дня солидарности трудящихся. Причины отказа от традиционных шествий в Псковской области.
- 2023 год в ФНПР объявлен Годом укрепления и развития социального партнерства.
- Нововведения в трудовом праве.
- Гуманитарная помощь псковских профсоюзов участникам СВО и их семьям, а также вынужденным переселенцам.
Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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