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Культура

Псковичка предложила способ повысить интерес к библиотекам

Заведующая псковской библиотекой «Диалог» Елена Ефимова приняла участие в Международном форуме «Библиотечный диалог стран СНГ». На мероприятии она выступила с инициативой проводить «Дни библиотечного самоуправления» для повышения читательского интереса. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова. 

Форум собрал молодых библиотекарей из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Библиотекари обсудили разнообразие новых библиотечных технологий по сохранению и приумножению культурного наследия, вопросы роли библиотеки в жизни современного местного сообщества, а также варианты библиотечного содействия глобальным целям устойчивого развития.

Фото: Библиотека «Диалог»

Участники  «Библиотечного диалога стран СНГ» проходили не только специализированное обучение, но и разрабатывали проекты новых форм библиотечной деятельности. В одном из заданий форума библиотекарям предстояло поделиться на команды с целью изобрести и представить коллегам идеи новых библиотечных проектов, учитывающих современные вызовы.

Команде Елены Ефимовой нужно было разработать необычные способы продвижения библиотеки в местном сообществе, целями которых бы стали расширение читательской аудитории и популяризация чтения. Заведующая псковской библиотекой «Диалог» предложила коллегам вместо традиционной «Ночи библиотек» проводить «День библиотечного самоуправления» для того, чтобы читатели смогли почувствовать себя в роли библиотекарей.

Другие члены команды поддержали идею и продумали её до мелочей, а затем презентовали на форуме.  

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