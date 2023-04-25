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Общество

200 уполномоченных по охране труда планируют обучить псковские профсоюзы

Об организации обучения уполномоченных по охране труда рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы не первый год берем на себя задачу по профессиональному обучению уполномоченных по охране труда. То есть, по сути, мы снимаем финансовую нагрузку с наших работодателей, но только с тех, которые имеют первичные профсоюзные организации», - сказал гость студии.

Он отметил, что в этом году профсоюзы зарезервируют денежные средства на обучение ещё 200 человек на уполномоченных по охране труда. «Это столпы профсоюза – правовая работа, охрана труда. Это самое основное, чем должно заниматься профобъединение», - подчеркнул Игорь Иванов.

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