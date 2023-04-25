Подсветку памятника установили на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове
Подсветку памятника установили на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, сообщает Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Перед майскими праздниками наводим порядок на Могиле Неизвестного Солдата. В прошлом году благодаря поддержке губернатора мемориальный комплекс полностью обновили. Однако после зимы вскрылись некоторые дефекты», — отметил глава города Пскова.
В данный момент производится восстановление каменной кладки.
Подсветку памятника проектировал автор монумента Всеволод Смирнов. По замыслу выдающегося архитектора-реставратора свет должен был идти вниз из-под края плиты, чтобы она как бы парила в воздухе.
«Но задумка не была реализована. Теперь историческая справедливость восстановлена», — уточнил Борис Елкин.
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