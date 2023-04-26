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Общество

Всероссийский семинар для оргработников хотят провести в Пскове

Всероссийский семинар для оргработников могут провести в Пскове в следующем году. Об этом рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сейчас идут переговоры, есть такая идея, чтобы в следующем году провести Всероссийский семинар оргработников на площадке Пскова. Понятно, что там нужно будет детально прорабатывать все моменты. <…> Но мы готовы к этому», - сказал Игорь Иванов.

Он также отметил, что в этом году профсоюзные организации будут активно выезжать за пределы региона на обучение и встречи. «Так, в Новгороде состоится заседание Ассоциации профсоюзов Северо-Западного федерального округа, также мы примем участие в заседании четырехстороннего президиума по вопросам охраны труда, посвященном Году развития и укрепления социального партнерства между Смоленском, Новгородом, Витебском и Псковом. Ещё мы ожидаем приезда в Псков особых гостей - Московской федерации профсоюзов», - перечислил гость студии.

Кроме того, по его словам, в этом году ожидается приезд представителей волгоградских профсоюзов. «Также нам необходимо в июне будет ехать в Брест в рамках соглашения. Ещё будет ряд внутренних совещаний и мероприятий, которые пройдут в Татарстане. Тихо и спокойно точно не будет, мы будем постоянно в движении», - заключил председатель профсоюзов.

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