Похолодание на Северо-Западе прогнозируют синоптики

22:11, 25 апреля 2023, ПАИ

К концу недели синоптики прогнозируют похолодание на Северо-Западе, в частности в Ленинградской области, сообщает «Интерфакс».

Ночью 29 и 30 апреля северные ветры принесут до -1 градуса, вплоть до мокрого снега, уточняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень интересная погода в Санкт-Петербурге и в целом в Северо-Западном федеральном округе, особенно на западе: там тёплый воздух, практически летний, что бывает крайне редко. Завтра в самом Санкт-Петербурге прогнозируется температура от +18 до +23 градусов. Но всё это ненадолго», — сказал Вильфанд.

Так, 27 апреля в Санкт-Петербурге температура понизится сразу на 6-7 градусов до +12...+15 градусов, а 28 апреля — ещё на 3-4 градуса.

«То есть с 26 по 28 апреля температура понизится на 10 градусов. И 29, и 30 апреля северные ветры приведут к тому, что ночная температура будет около ноля и даже до -1 градуса в Ленинградской области. А днём будет около 9–13 градусов», — сказал Вильфанд.