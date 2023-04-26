Глава Псковского района станет гостем программы «Среда обитания» 26 апреля

12:00, 26 апреля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 26 апреля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет глава Псковского района Наталья Федорова.

Как район пережил весенний паводок? Что его власти думают о присоединении части муниципалитета к областному центру? Какие территории в Псковском районе участвуют в новом сезоне проекта «Формирование комфортной городской среды»? Как активизировать индивидуальное жилищное строительство? Сколько в этом году стоит добраться до Талабов?



Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».