Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Регионы могут получить право на усыпление опасных собак

Регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей, — они смогут регулировать это своими законами. Такой законопроект Госдума 16 мая может принять в первом чтении, пишет газета «Известия».

Документ предлагает наделить губернаторов и заксобрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Новая норма даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе, как пояснили в Госдуме, их усыпление.

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — говорится в положительном отзыве правительства (имеется в распоряжении «Известий»).

Как пояснили авторы законопроекта, в числе которых глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин, у регионов должны появиться более широкие права для защиты граждан.

«Действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — пояснил один из авторов законопроекта Николай Будуев.

По его словам, этот документ призван выправить ситуацию, региональные власти сами должны выбрать, как им решить эту проблему.

«Необходимо вести речь о такой мере, как усыпление, так как в ряде субъектов РФ, особенно это касается Дальнего Востока, участились случаи нападения собак на людей. Буквально недавно бродячие животные убили мальчика в Оренбурге. Эти резонансные случаи происходят постоянно. После них возникает вопрос: а что важнее — жизнь собаки или человека?» — сказал Николай Будуев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 апреля 2023

Расписание автобуса №16 изменится в Пскове
26 апреля 2023

Домашнюю выпечку смогут приобрести псковичи на «Вкусной пятнице»
26 апреля 2023

Всероссийский праздник фронтовой поэзии пройдет в Великолукском районе
26 апреля 2023

Псковские полицейские примут участие в эстафете на призы «Псковской правды»
26 апреля 2023

Более 30 тысяч псковичей приняли участие в голосовании по благоустройству
26 апреля 2023

До +15 градусов опустится температура в Псковской области 27 апреля
26 апреля 2023

Круглый стол о допобразовании детей проходит в медиацентре ПАИ
26 апреля 2023

Регионы могут получить право на усыпление опасных собак

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...