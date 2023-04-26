Как Псковский район пережил паводок, рассказала Наталья Федорова

17:34, 26 апреля 2023, ПАИ

Как Псковский район пережил весенний паводок, рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«В данном случае повлияли погодные условия — это очень большое количество снега и, соответственно, его быстрое таяние и поступление грунтовых вод, отсюда и возникла эта проблема подтопления», - сказала гостья студии.

В основном подтопление коснулась новых улиц деревни Неелово-2. «Они были построены на сельхозугодьях, где раньше были поля. Системы мелиорации там старые, и если говорить об уроне, то на самом деле дома затоплены не были, а только прилегающие территории. Сотрудники МЧС с первого же сигнала приступили к работе и провели откачку воды. Все силы для устранения ситуации с паводком были задействованы», - подчеркнула глава района.

По ее словам, в этом году не было допущено чрезвычайных ситуаций. «Сейчас мы делаем геодезию прилегающих участков, и уже проведена фотосъёмка для того, чтобы понять поступление потоков воды для дальнейшего принятия необходимых мер», - резюмировала Наталья Федорова.