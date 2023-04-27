Билеты на Талабские острова подорожали в новом сезоне

09:17, 27 апреля 2023, ПАИ

Навигация на Псковском озере стартовала 26 апреля. Расписание катеров на Талабские острова уже опубликовано, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Мы проанализировали все моменты на основании прошлого года, и теперь расписание максимально подстроено под потребности, на то время, когда катера наиболее востребованы», - отметила гостья студии.

Цена билета по сравнению с прошлым годом выросла на 50 рублей. При этом выделены льготные категории граждан, подчеркнула глава Псковского района.