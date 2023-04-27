Более 3,5 тысячи жителей Псковского района подали заявки на догазификацию

09:40, 27 апреля 2023, ПАИ

Более 3,5 тысячи жителей Псковского района подали заявки на проведение догазификации, с 2 229 домовладениями уже заключены договоры. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Количество населенных пунктов, которые вошли в эту программу, у нас самое большое из всех районов Псковской области, так как у нас 57 деревень», - отметила гостья студии.

При этом по норме 4 569 домовладений должны быть подключены к газу. «Сейчас наступила активная фаза, на территории района работают десять подрядчиков - различных организаций», - добавила Наталья Федорова.