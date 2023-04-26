Информацию о 250-летней истории Псковщины собрал проект «Твоя губерния»

23:56, 26 апреля 2023, ПАИ

Историческую справку об истории Псковской области за последние 250 лет подготовил проект «Твоя губерния». Об этом сообщает пресс-служба проекта, реализуемого Псковской областной общественной организацией «Чудской проект».

Справка представляет собой сводный материал объёмом более 80 страниц об основных этапах развития Псковской области — от создания Псковской губернии в царствование Екатерины II до настоящего времени. Из 10 блоков исторической справки четыре связаны с военным и революционным прошлым России и происходящими на территории Псковского края событиями. Большая же часть посвящена созданию, развитию и восстановлению Псковской области после военных потрясений.

Особым приложением к исторической справке является материал о выдающихся личностях, которые оказали значительное влияние на развитие России и Псковского края. Среди них как хорошо известные имена (например, А. С. Пушкин, М. И. Кутузов, С. В. Ковалевская, братья Лаптевы, Ф. П. Врангель), так и недостаточно знакомые широкому кругу, такие как Г. Л. Травин, в 1928–1931 гг. совершивший одиночное путешествие на велосипеде вдоль границ СССР общей протяжённостью 27–30 тысяч километров, А. А. Болтин, командир парохода-корвета «Америка» (1858–1867), первооткрыватель бухты Находка, Л. А. Зильбер, всемирно известный советский микробиолог и вирусолог, предложивший методы борьбы с клещевым энцефалитом, и многие другие.

Собранный исторический материал будет использован для разработки 10 уроков для школьников и онлайн-викторины, которые позволят лучше познакомиться с историей родного края, с наиболее интересными фактами, связанными с развитием экономики, торговли, благотворительности региона, и узнать о выдающихся земляках (государственных и общественных деятелях, учёных, музыкантах и др.).

Отметим, что специальный курс истории края разрабатывается в рамках проекта «Твоя губерния» при финансовой поддержке администрации Псковской области. Основными целями проекта являются содействие сохранению исторической памяти и улучшение знаний школьников в сфере краеведения.

Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» с участием Псковского областного центра развития одарённых детей и юношества, историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева, лицея экономики и основ предпринимательства г. Пскова, средней общеобразовательной школы № 3 г. Печоры и учреждения дополнительного профессионального образования «ИнтелКап».