Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Информацию о 250-летней истории Псковщины собрал проект «Твоя губерния»

Историческую справку об истории Псковской области за последние 250 лет подготовил проект «Твоя губерния». Об этом сообщает пресс-служба проекта, реализуемого Псковской областной общественной организацией «Чудской проект».

Справка представляет собой сводный материал объёмом более 80 страниц об основных этапах развития Псковской области — от создания Псковской губернии в царствование Екатерины II до настоящего времени. Из 10 блоков исторической справки четыре связаны с военным и революционным прошлым России и происходящими на территории Псковского края событиями. Большая же часть посвящена созданию, развитию и восстановлению Псковской области после военных потрясений.

Особым приложением к исторической справке является материал о выдающихся личностях, которые оказали значительное влияние на развитие России и Псковского края. Среди них как хорошо известные имена (например, А. С. Пушкин, М. И. Кутузов, С. В. Ковалевская, братья Лаптевы, Ф. П. Врангель), так и недостаточно знакомые широкому кругу, такие как Г. Л. Травин, в 1928–1931 гг. совершивший одиночное путешествие на велосипеде вдоль границ СССР общей протяжённостью 27–30 тысяч километров, А. А. Болтин, командир парохода-корвета «Америка» (1858–1867), первооткрыватель бухты Находка, Л. А. Зильбер, всемирно известный советский микробиолог и вирусолог, предложивший методы борьбы с клещевым энцефалитом, и многие другие.

Собранный исторический материал будет использован для разработки 10 уроков для школьников и онлайн-викторины, которые позволят лучше познакомиться с историей родного края, с наиболее интересными фактами, связанными с развитием экономики, торговли, благотворительности региона, и узнать о выдающихся земляках (государственных и общественных деятелях, учёных, музыкантах и др.).

Отметим, что специальный курс истории края разрабатывается в рамках проекта «Твоя губерния» при финансовой поддержке администрации Псковской области. Основными целями проекта являются содействие сохранению исторической памяти и улучшение знаний школьников в сфере краеведения.

Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» с участием Псковского областного центра развития одарённых детей и юношества, историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева, лицея экономики и основ предпринимательства г. Пскова, средней общеобразовательной школы № 3 г. Печоры и учреждения дополнительного профессионального образования «ИнтелКап».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 апреля 2023

Инструкторы из Псковской области готовы к работе в Центре патриотического воспитания

26 апреля 2023

Печорские спортсмены завоевали серебро и бронзу в Новгороде

26 апреля 2023

Островская гимназия в третий раз стала победителем в интеллектуальной игре
26 апреля 2023

Директор великолукской школы выступила на всероссийском форуме
26 апреля 2023

Заявку на участие в «Губернаторском дневнике» смогут отправлять сами участники
26 апреля 2023

Артистов Псковского цирка отметили на XXII молодёжных Дельфийских играх России
26 апреля 2023

Конкурс «Пою тебе, победный май» состоялся в Пушкинских Горах
26 апреля 2023

В Порхове состоялось торжественное открытие ФОКОТа

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...