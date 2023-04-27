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Спорт

Студент из Великих Лук победил в горной гонке на чемпионате России

Студент четвертого курса Великолукской государственной академии физической культуры Андрей Степанов стал победителем чемпионата России в горной гонке в Судаке 22 апреля. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Фото: группа «Федерация велосипедного спорта России» в соцсети «ВКонтакте»

Андрей Степанов принял участие в групповой горной гонке среди мужчин. Он проехал 136 км за 3 часа 47 минут и 31 секунду, опередив соперников на шесть секунд. Второе место занял выпускник академии 2022 года Михаил Фокин.

Ранее сообщалось, что пскович стал победителем чемпионата России по велоспорту в Сочи.

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