Заморозки и мокрый снег ожидаются в Псковской области в выходные

23:23, 27 апреля 2023, ПАИ

В выходные в Псковскую область придут заморозки и мокрый снег, сообщает центр «Фобос».

В предстоящие выходные на почве возможны заморозки. К нулю столбики термометров в субботу могут местами опуститься в Тверской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Ленинградской и Брянской областях.

Кроме того, в предстоящую пятницу и большую часть субботы над Центральной Россией в параллельных потоках застрянет волновой холодный атмосферный фронт, который принесёт с собой обильные дожди. Общее количество осадков может составить 23–28 мм, или 60–75 % от всего объёма второго месяца весны.