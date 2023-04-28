Заморозки и мокрый снег ожидаются в Псковской области в выходные
В выходные в Псковскую область придут заморозки и мокрый снег, сообщает центр «Фобос».
В предстоящие выходные на почве возможны заморозки. К нулю столбики термометров в субботу могут местами опуститься в Тверской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Ленинградской и Брянской областях.
Кроме того, в предстоящую пятницу и большую часть субботы над Центральной Россией в параллельных потоках застрянет волновой холодный атмосферный фронт, который принесёт с собой обильные дожди. Общее количество осадков может составить 23–28 мм, или 60–75 % от всего объёма второго месяца весны.
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