18 перезимовавших аистов выпустили на волю

23:47, 27 апреля 2023, ПАИ

Традиционный весенний аистиный выпускной состоялся в «Доме белого аиста» в минувшую субботу, сообщается в одноимёной группе в соцсети «ВКонтакте».

В прекрасный тёплый, солнечный день 22 апреля на волю отправились 18 птиц, перезимовавших в гостеприимном аистином центре.

У каждого аиста своя история пребывания в «Доме белого аиста». Например, Лучик — аистёнок, в которого стреляли в Починковском районе Смоленской области. В Сланцевском районе Ленинградской области спасли аистёнка Славу, когда он брёл по дороге с окровавленным крылом. А Кай в мороз пытался встретить Новый год в Пскове.

Отпускать аистов на волю помогали друзья приюта — волонтёры Иван и Ольга. Некоторые птицы сразу улетели, а некоторые остались, прилетают в аистиный центр кормиться и ночевать.