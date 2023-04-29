Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россияне стали на 20% чаще путешествовать в майские праздники

На 20 % россиян больше, чем в прошлом году, решили провести майские праздники вне дома, в среднем их путешествие продлится около недели. Из них 80 % не станут покидать пределы страны и отправятся в поездку по России. Об этом Lenta.ru рассказали аналитики «Яндекс.Путешествий».

Специалисты выяснили, что средняя стоимость ночи в майские праздники в российских отелях почти не изменилась в сравнении с прошлым годом и составляет 6 000 рублей.

«Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14 %, составив 13 000 рублей. Цена аналогичного перелёта в страны ближнего зарубежья снизилась на 3 %, до 29 350 рублей, а в страны дальнего зарубежья — выросла на 9 %, до 50 250 рублей», – сообщили аналитики.

При этом средняя стоимость ночи в отелях стран ближнего зарубежья, по словам аналитиков, выросла на 50 %, до 6 000 рублей, а в целом в зарубежных отелях средняя цена за ночь выросла на 40 %, до 7 786 рублей.

В «Яндекс.Путешествиях» также рассказали, что самыми популярными российскими городами для путешествий стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Самые популярные зарубежные страны — Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 апреля 2023

«Стену памяти» организовали в Опочке в преддверии Дня Победы
28 апреля 2023

«Псковавтодор» приступил к обработке территорий от борщевика в Псковской области
28 апреля 2023

Михаил Ведерников отметил работу сотрудников скорой помощи в их профессиональный праздник
28 апреля 2023

Возведение храма началось в Тямше
28 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Чистая пятница
28 апреля 2023

ЕР и «Волонтёры Победы» организуют встречи и подарки для ветеранов к Дню Победы
28 апреля 2023

Из Пскова на майские: билайн ускорил мобильный интернет на курортах Минеральных Вод
28 апреля 2023

Команды областного Собрания и Молодёжного парламента приняли участие в городском субботнике

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...