Россияне стали на 20% чаще путешествовать в майские праздники

00:26, 29 апреля 2023, ПАИ

На 20 % россиян больше, чем в прошлом году, решили провести майские праздники вне дома, в среднем их путешествие продлится около недели. Из них 80 % не станут покидать пределы страны и отправятся в поездку по России. Об этом Lenta.ru рассказали аналитики «Яндекс.Путешествий».

Специалисты выяснили, что средняя стоимость ночи в майские праздники в российских отелях почти не изменилась в сравнении с прошлым годом и составляет 6 000 рублей.

«Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14 %, составив 13 000 рублей. Цена аналогичного перелёта в страны ближнего зарубежья снизилась на 3 %, до 29 350 рублей, а в страны дальнего зарубежья — выросла на 9 %, до 50 250 рублей», – сообщили аналитики.

При этом средняя стоимость ночи в отелях стран ближнего зарубежья, по словам аналитиков, выросла на 50 %, до 6 000 рублей, а в целом в зарубежных отелях средняя цена за ночь выросла на 40 %, до 7 786 рублей.

В «Яндекс.Путешествиях» также рассказали, что самыми популярными российскими городами для путешествий стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Самые популярные зарубежные страны — Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.