Михаил Ведерников призвал псковичей не отправлять запрещенные вещи участникам СВО

12:28, 29 апреля 2023, ПАИ

О запрете отправки некоторых вещей участникам специальной военной операции в адресных посылках напомнил губернатор Псковской области в рубрике «Тема недели» в своем телеграм-канале.

«Хочу донести важную информацию об отправке адресных посылок нашим бойцам. Вы знаете, что через ресурсный центр добровольчества мы регулярно доставляем и адресные посылки, которые доставляют семьи, родные наших военнослужащих и мобилизованных. К сожалению, к сбору посылок не все подходят ответственно», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, есть те, кто пытается обмануть и передать то, что запрещено. «Например, прячут в одежду телефон, под видом банки с домашним компотом, соленьями или квасом пытаются передать спиртосодержащие напитки. Мы работаем честно, открыто и просим вас того же. Пытаясь передать запрещенку, вы не только подставляете вас, но и можете подставить своих близких. Знаю случаи, когда алкоголь становился причиной конфликтов, самострелов, роковых ошибок и гибели в результате неосторожного обращения с оружием, демаскировки позиций, нападения ДРГ», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников также перечислил список запрещенных к отправке вещей:

– телефоны,

– планшеты,

– усилители сигнала,

– провода,

– наушники (любые, проводные и беспроводные),

– чехлы и любые другие аксессуары для телефонов,

– игровые приставки (любые, даже если они не имеют выхода в сеть),

– любые напитки и жидкости,

– гражданскую одежду (исключение — трусы, носки, футболки),

– продукты с коротким сроком годности,

– патроны, магазины для автомата и всё, что связано с оружием,

– любые развлекательные игры (исключение — настольные игры).

«Все посылки в присутствии родственников вскрывают и проверяют волонтеры ресурсного центра добровольчества», - сказал Михаил Ведерников. По его словам, если в посылке будет обнаружено что-то запрещенное, посылки от этого отправителя приниматься больше не будут.

«Поэтому не просите, позиция простая и принципиальная. Ваши родные и близкие находятся не в санатории и не на отдыхе, они выполняют поставленные боевые задачи. Кто-то на передовой, кто-то в обороне, кто-то на приграничных территориях», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что на примере Брянской области, куда в марте проникли украинские диверсанты, видно, что предельную бдительность должны сохранять все, кто сейчас стоит на страже безопасности. «Железная дисциплина должна быть везде, тогда все поставленные задачи будут выполнены как можно скорое, и наши ребята вернутся домой живыми, здоровыми и с победой. Рассчитываю на вашу поддержку», - заключил Михаил Ведерников.