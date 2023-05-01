В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство
Локомотив сошёл с рельсов в Брянской области из-за сработавшего на путях взрывного устройства, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«В Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет», — написал он.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
На этом участке железной дороги приостановили движение поездов.
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