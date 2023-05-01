Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе 30 апреля.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе
    Фото: ПАИ

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Невельском районе в сельскохозяйственном поле у деревни Барканы идентифицирован артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Первомайский автопробег профсоюзов в Пскове
01 мая 2023

Первомайский автопробег профсоюзов стартовал по улицам Пскова

01 мая 2023

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе
01 мая 2023

Наталья Горбачёва поздравила работников образования с Первомаем

01 мая 2023

Первомайский велопробег прошёл в Пыталово
01 мая 2023

Бесплатный профсоюзный автобус № 17 курсирует по Пскову в честь 1 Мая
01 мая 2023

Людмила Зеркаль: Псковские предприятия работают сверхурочно на военную промышленность страны

01 мая 2023

Единства, солидарности и командной работы пожелала псковичам руководитель профсоюза работников связи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...