Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе

14:03, 01 мая 2023, ПАИ

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе 30 апреля.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Невельском районе в сельскохозяйственном поле у деревни Барканы идентифицирован артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.