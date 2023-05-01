Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе
Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе 30 апреля.
Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Невельском районе в сельскохозяйственном поле у деревни Барканы идентифицирован артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.
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