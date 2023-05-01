Облздрав объяснил, как избежать змеиных укусов

23:18, 01 мая 2023, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области напоминает о мерах предосторожности, которые помогут избежать змеиных укусов, об этом сообщает телеграм-канал «Псковская областная клиническая больница».

При походе в лес надевайте плотные джинсы, кроссовки или сапоги. Не раздвигайте траву или кустарниками руками — используйте палку. Змею нельзя брать в руки. Есть мнение, что если змею схватить за шею, то она не сможет укусить. Это опасное заблуждение, и такие попытки могут окончиться бедой. Змеи не нападают первыми! Если пройти мимо змеи, не трогая её, она останется лежать на месте или уползёт в сторону.

При укусе змеи необходимо правильно оказать первую медицинскую помощь:

уложить пострадавшего на землю и придать неподвижность укушенной конечности;

доставить пострадавшего в больницу или любой медицинский пункт.

Такие методы как отсасывание, надрезы, перетяжки, наложение жгута, прижигания, не только бесполезны, но и опасны при укусе змеи.

Отметим, что ранее ПАИ писало про появление первых змей в Псковской области.