Летние лагеря в 2023 году: популярные направления отдыха

11:04, 02 мая 2023, ПАИ

Каждый заботливый родитель знает, что нет ничего более полезного для детского организма, чем теплое лето с его солнечными ваннами, играми на свежем воздухе, водными процедурами и свободой от ученических стрессов. Пожалуй, у такой «терапии» нет ни одного противопоказания. Но городская среда, к сожалению, мало располагает к активному летнему отдыху. Поэтому многие родители заранее беспокоятся о досуге своего ребенка и покупают путевки в детские выездные летние лагеря.

Стоит сказать, что в этом году индустрия детского лагерного отдыха впервые переживает свой пик за последние несколько лет. И на первых порах родителям важно определиться с географическим направлением. О нем и поговорим.

Традиционно самым популярным вектором в этой сфере остаются курорты Краснодарского края. Это и «всероссийская здравница» Сочи, и жаркая Анапа, и курортный центр Туапсе. Здесь ребята смогут по максимуму насладиться солнечными деньками и ласковым морем – а оно обязательно станет гвоздем любой программы. Лагеря Крыма также гостеприимно откроют свои двери для мальчиков и девочек.

Набирает популярность и любимая всеми Карелия с ее кристально чистыми озерами и реками, бескрайними лесами и впечатляющими памятниками природы. Согласитесь, такое великолепие стоит увидеть каждому.

Еще одно интересное направление – Алтай. Горы, водопады, пещеры, озера и уникальные заповедники не оставят равнодушным ни одного юного путешественника.

Заграничные лагеря, напротив, уже не пользуются прежним спросом. Но актуальные предложения все же есть.

Если же ваш ребенок впервые едет в лагерь или не очень самостоятелен, стоит рассмотреть путевки поблизости – в своем или соседнем регионе, чтобы можно было навещать его во время смены. Там организаторы также приготовили для ребят множество интересных и насыщенных программ.

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