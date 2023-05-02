Как Псковская область намерена попасть в Книгу рекордов Гиннесса, расскажут на «Серебряном дожде»

13:54, 02 мая 2023, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседницей ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

С чем связана высокая медиаактивность комитета по культуре? Как складываются отношения с федеральными культурными учреждениями, работающими в регионе? В чем «изюм» и кто звезды приближающихся фестивалей? С каким рекордом Псковская область собирается попасть в Книгу рекордов Гиннесса? Продолжится ли мурализация Пскова и появится ли мурал с Юлией Пересильд?

Об этом и многом другом — в 14:00 на «Серебряном дожде». Видеотрансляция программы будет доступна в группе Псковского агентства информации в «ВКонтакте».