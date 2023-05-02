Школу для одаренных детей построят в Псковской области к сентябрю 2025 года

16:15, 02 мая 2023, ПАИ

Врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков заявил о готовности к созданию школы для одаренных детей в Псковской области. Об этом он доложил главе региона Михаилу Ведерникову, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

На данный момент уже согласован земельный участок, находящийся в областной собственности, утвержден проект здания. За основу взята московская школа-пансион «Летово», которая успешно внедряет самые современные методики обучения ребят, демонстрирующих особые успехи и мотивацию в учении.

«Школа рассчитана на 825 мест с двумя бассейнами. Также в здании будут просторная столовая, актовый зал более чем на 500 человек, где можно проводить региональные и федеральные мероприятия, современное медиапространство. Отдельно хотел бы отметить кампус на 300 человек, где смогу жить талантливые школьники из разных районов Псковской области и других регионов России», — представил общие параметры проекта Андрей Ермаков.

Школа будет иметь статус федеральной инновационной площадки. Реализация проекта запланирована на 2024–2025 годы, ввод в эксплуатацию — сентябрь 2025 года. Источник финансирования - госбюджет. «Сроки сжатые. Поэтому важно не задерживать реализацию проекта ни на одном из этапов, чтобы сдать объект по графику и с должным качеством», — поставил задачу губернатор.

Также Михаил Ведерников расспросил о ходе строительства новой школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове. Андрей Ермаков доложил, что подрядчик набрал хороший темп строительных работ и устранил отставание от графика. С администрацией Пскова прорабатывается вопрос закупки оборудования. Губернатор поручил председателю комитета по образованию и дальше держать реализацию проекта на особом, постоянном контроле.

Также в рамках рабочей встречи был поднят вопрос создания в школах классов медицинской направленности. В течение двух месяцев регион получит от группы компаний «Просвещение» специализированное оборудование и пособия общей стоимостью 5 млн рублей. К этому времени эксперты определятся со школой, где появится профильный класс.