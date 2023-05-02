Мини-фильмы о поисковых отрядах выпустят в Псковской области

16:44, 02 мая 2023, ПАИ

Мини-фильмы о деятельности поисковых отрядов планируют выпустить в Псковской области. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Так как наша область с большим наследием Великой Отечественной войны, мы хотим подсветить деятельность поисковых отрядов. Хотим рассказать о том, что они делают, для чего они это делают и как они меняют судьбы людей», - сказала гостья студии.

Она отметила, что это будут комбинированные мини-фильмы, включающие и анимацию, и документальные съемки. «Это будут просветительские фильмы, которые расскажут о тех людях, которые отдали свою жизнь, об их подвигах», - поделилась Ольга Тимофеева.

Она также рассказала, что в прошлом году в Псковской области создали десять анимационных мультфильмов об истории региона. «Не все еще жители посмотрели, мы выпускаем их потихоньку», - заключила председатель профильного комитета.