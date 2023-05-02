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Общество

Псковичи собираются сварить уху и попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Псковская область планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса. Предполагается, что это станет возможным, когда в рамках фестиваля «Наше море» псковичи приготовят уху. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В Гдове в рамках юбилейной даты на берегу Чудского озера пройдёт фестиваль «Наше море», он состоится в начале августа и будет мультиформатным. Не могу сказать, что это прямо культурный фестиваль, потому что в рамках него пройдёт большое количество спортивных мероприятий - пляжный волейбол, футбол, сейчас даже продумывается,что будет организован бокс, ещё будут сапы. Мы все-таки планируем победить и зайти в Книгу рекордов Гиннесса, когда сварим самую большую уху на территории России», - сказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, для того чтобы приготовитьь такое блюдо, регион пригласит специалистов. «Мероприятие будет нестандартное, но хочу отметить, что, если мы уже заходим в муниципалитет, мы проводим мероприятие ежегодно», - добавила гостья студии.

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