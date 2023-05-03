Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове

17:46, 03 мая 2023, ПАИ

Предварительную дату окончания отопительного сезона в Пскове назвал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Традиционный спор разгорелся в соцсетях по поводу отопления. Псковичи разделились на два «лагеря»: кому жарко и кто не хочет мерзнуть. Обычная история весной и осенью, когда приходит пора отключать или включать тепло», - говорится в сообщении.

По нормам, остановить подачу тепла возможно, если в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет выше 8 градусов. «По опыту, спешить не стоит. В апреле-мае в Пскове крайне переменчивая погода. Вот вчера, например, было тепло, сегодня - град, а уже завтра прогнозируют «минус», - пояснил Борис Елкин.

Предварительная дата окончания отопительного сезона – 10 мая. После нее синоптики обещают стабильно теплую погоду.