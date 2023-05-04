Открытое первенство по боксу пройдёт в Пскове

10:20, 04 мая 2023, ПАИ

Открытое первенство по боксу спортивной школы «Лидер» на призы Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» состоится с 12 по 13 мая. Об этом сообщается в группе Федерации бокса Пскова в соцсети «ВКонтакте».

К участию в соревнованиях допускаются боксеры спортивных школ и клубов города, входящих в Псковскую городскую федерацию бокса: юноши и девушки с 2007 по 2014 год рождения. Участников, занявших первые и вторые места, наградят медалями и грамотами.

Соревнования пройдут в спортивном клубе «Успех» по адресу: улица Ижорского Батальона, дом 24.