Псковская актриса рассказала, как отметила получение «Золотой маски»

17:01, 04 мая 2023, ПАИ

Лауреат театральной премии «Золотая маска» и актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова рассказала, как отпраздновала ее получение. Сегодня, 4 мая, она стала гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«После церемонии мы с ребятами посидели в ресторане и гостинице. А потом нужно было идти спать, но оказалось, что моя психика не готова проститься с этим днем. И где-то в районе 7 часов утра я пошла гулять по Москве. Это была абсолютно безлюдная Москва, залитая солнцем. Я гуляла в центре Москвы, делала фотографии и пыталась осознать, что происходит», - поделилась актриса.

Гостья студии отметила, что у неё очень плотный график. Так, помимо репетиций в театре, она занимается семьёй и своим здоровьем, увлекается литературой и кино. Также ей интересен разбор литературных произведений.

Напомним, что Наталья Петрова стала лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Анны Николаевны в спектакле Псковского драмтеатра «Морфий».