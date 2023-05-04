В Псковской области пройдет конкурс исполнителей стихов Пушкина

16:25, 04 мая 2023, ПАИ

Жителей Пскова, Великих Лук и районов приглашают принять участие в открытом региональном конкурсе по исполнению стихов Пушкина «Живое пушкинское слово». Прием заявок начался сегодня, 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Конкурс пройдет в несколько этапов и по структуре напомнит известное телешоу «Голос»: в мае экспертный совет примет заявки и определит состав участников; в июне в Пскове и Великих Луках состоятся полуфиналы, в ходе которых наставники сформируют команды для подготовки исполнителей к финалу; в июле в двух городах запланирован публичный финал конкурса; осенью победители вместе с профессионалами выступят в Пскове с литературно-музыкальной программой.

Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 10 лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Для справедливости соревновательного процесса конкурсантов разделят на две категории: студенты творческих специальностей, артисты любительских студий; участники без профессиональной подготовки. Также будет две номинации: декламация и вокальное исполнение.

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.

Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту: konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина».

Прием заявок завершится 31 мая.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ. Операторы – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре правительства Псковской области, Управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».