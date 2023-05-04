Лауреат «Золотой маски» рассказала, как она пришла в театр

17:45, 04 мая 2023, ПАИ

Лауреат премии «Золотая маска», актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM о начале своей карьеры в театре.

«Изначально театр появился в моей жизни, когда я училась в финансовом университете. Тогда я пришла в театральную студию к Сергею Попкову, и уже те годы я вспоминаю в контексте той студии. Всё остальное, что было вне студии, для меня лишь фон», - призналась актриса.

Однако после окончания университета и получения диплома финансиста Наталья Петрова отправилась в Санкт-Петербург работать по специальности, так как не ставила перед собой цель становиться профессиональной актрисой.

«И вот случилась история. Я проходила мимо театра, чтобы отправиться к своим родителям за город. По пути я встретила Владимира Попкова, и он предложил меня подвезти, только сначала предложил заехать на кладбище, так как была годовщина смерти псковского поэта Золотцева. Меня там увидел Вадим Радун, который тогда был режиссером Псковского театра драмы, и пригласил меня в театр. Я подозреваю, что он это говорил всем девушкам, но тем не менее я набралась наглости и пришла. Тогда мне разрешили присутствовать на репетициях», - рассказала гостья студии.

При этом первая её роль состоялась, когда нужно было подменить актрису, которая была в положении. Через некоторое время Наталье Петровой предложили быть атрисой на договорной основе.

Она отмечает, что тогда это была наглость с её стороны считать, что она может прийти в театр и всё у нее получится. «Сейчас бы я так не смогла», - шутит актриса. Отметим, что в театр Наталья Петрова пришла в возрасте 29 лет.