Концерт под окном устроили 100-летнему жителю Бежаницкого района

23:15, 04 мая 2023, ПАИ

4 мая, в преддверии великого светлого праздника, Дня Победы, в деревне Агерово Бежаницкого района с праздничными поздравлениями приехали к 100-летнему участнику ВОВ Алексею Васильевичу Иванову гости из Бежаниц, сообщает газета «Сельская новь».

Первый заместитель главы администрации района Елена Иванова поздравила фронтовика с наступающим праздником и вручила ему подарки и цветы. Также ветерана поздравили председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова и председатель первичной организации посёлка Надежда Гусакова.

Концертная бригада из районного центра культуры исполнила для Алексея Васильевича любимые военные песни.