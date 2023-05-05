Концерт под окном устроили 100-летнему жителю Бежаницкого района
4 мая, в преддверии великого светлого праздника, Дня Победы, в деревне Агерово Бежаницкого района с праздничными поздравлениями приехали к 100-летнему участнику ВОВ Алексею Васильевичу Иванову гости из Бежаниц, сообщает газета «Сельская новь».
Первый заместитель главы администрации района Елена Иванова поздравила фронтовика с наступающим праздником и вручила ему подарки и цветы. Также ветерана поздравили председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова и председатель первичной организации посёлка Надежда Гусакова.
Концертная бригада из районного центра культуры исполнила для Алексея Васильевича любимые военные песни.
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04 мая 2023
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