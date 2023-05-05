Три подвесных моста восстановили в Великолукском районе

10:26, 05 мая 2023, ПАИ

Три подвесных пешеходных моста восстановили в Шелковской волости Великолукского района. Мосты находятся в деревнях Черпесса, Губаны и Кострово, сообщает газета «Наш путь».

Ранее пешеходные части подвесных мостов были сняты в связи с паводком.



«Мосты в Черпессе и Губанах были восстановлены еще на прошлой неделе, — рассказала ведущий специалист администрации Шелковской волости Таисия Кирсанова. — Мост в деревне Кострово восстановили 4 мая – здесь был самый широкий разлив реки, поэтому пришлось ждать дольше. А за помощь в восстановлении мостов хочется от всей души поблагодарить наших активистов Алексея Александровича Павлова и Валерия Геннадьевича Михайлова».