В деревнях Великолукского района восстановили подвесные мосты
Подвесные мосты восстановлены в деревнях Черпесса, Губаны и Кострово, которые находятся в Великолукском районе. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава района Алексей Кузьмин.
Пешеходные части подвесных мостов были сняты в связи с паводком, на данный момент три моста вновь доступны для перехода.
«Хочу поблагодарить жителей Шелковской округи Алексея Павлова и Валерия Михайлова, а также Таисию Кирсанову за содействие и неравнодушие», — написал глава района.
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