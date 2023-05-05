В деревнях Великолукского района восстановили подвесные мосты

19:01, 05 мая 2023, ПАИ

Подвесные мосты восстановлены в деревнях Черпесса, Губаны и Кострово, которые находятся в Великолукском районе. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава района Алексей Кузьмин.

Пешеходные части подвесных мостов были сняты в связи с паводком, на данный момент три моста вновь доступны для перехода.

«Хочу поблагодарить жителей Шелковской округи Алексея Павлова и Валерия Михайлова, а также Таисию Кирсанову за содействие и неравнодушие», — написал глава района.