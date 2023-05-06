«Экопром» регулярно облагораживает братские захоронения в Псковской области
Представители регионального оператора по уборке мусора – компании «Экопром» привели в порядок братское захоронение в Псковском районе.
Цветы к малоизвестному обелиску на месте захоронения советских войнов возложил директор «Экопрома» Александр Киселев.
«Мемориал находится в Серёдкинской волости возле крошечной деревни Любатеж: место труднодоступное, случайно сюда заехать невозможно», — рассказали в «Экопроме».
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