«Экопром» регулярно облагораживает братские захоронения в Псковской области

14:43, 06 мая 2023, ПАИ

Представители регионального оператора по уборке мусора – компании «Экопром» привели в порядок братское захоронение в Псковском районе.

Цветы к малоизвестному обелиску на месте захоронения советских войнов возложил директор «Экопрома» Александр Киселев.

«Мемориал находится в Серёдкинской волости возле крошечной деревни Любатеж: место труднодоступное, случайно сюда заехать невозможно», — рассказали в «Экопроме».