В Пскове прошло открытие мотосезона

17:40, 06 мая 2023, ПАИ

Открытие мотосезона прошло в Пскове сегодня, 6 мая, сообщает корреспондент ПАИ.

В 13:00 состоялся традиционный сбор участников на парковке у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе в Псковском районе. В 15:00 организованная мотоколонна проехала по улицам города до поляны мотоклуба «Позитивная механика» в Белом Мхе.

Там прошла праздничная программа с конкурсами и состязаниями - «Переодень байкера и байкершу!» , «Рыцарский турнир», «Сыграй на флейте мотоцикла!», «Мотоциклист-огородник», «Угадай размер!» (18+), «Раскрась ведущего!».

Для гостей выступят музыкальные коллективы, а владельцы мотоциклов класса «эндуро» приняли участие в ежегодном заезде.