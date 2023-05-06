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Культура

Опубликован график работы Изборского музея в праздники

Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения. 

Так, с 6 по 8 мая Изборская крепость и выставочный зал будут работать с 10:00 до 20:00, 9 мая - с 10:00 до 18:00. Музейные экспозиции на майских праздниках будут работать с 10:00 до 18:00. Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово псковичи и гости региона смогут посетить с 10:00 до 17:00.

Фото: Изборский музей-заповедник

Музейное кафе «Блинная» с 6 по 8 мая будет принимать гостей с 10:00 до 20:00. 9 мая рабочий день в кафе завершится на два часа раньше: в 18:00. «Кроме того, мы ежедневно ждем всех на сборные экскурсии по экспозициям, Изборской крепости и выставочному залу!», - подчеркнули в музее.

- Экскурсия «Крепость на Жеравьей горе» — 11:00, 14:00, 16:00.

- Выставка «Корсунская легенда» — 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00;

- Экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» — 12:00, 14:00 и 16:00;

- Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры» — 11:00, 13:00 и 15:00;

- Экспозиция «Русские и сето. Одна земля – общая история» — 10:00, 12:00 и 14:00. 

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