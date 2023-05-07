Праздничные концерты под окнами ветеранов проходят в Пскове

14:14, 07 мая 2023, ПАИ

Концерты организовали во дворах домов ветеранов в Пскове в преддверии Дня Победы. Каждого участника войны поздравил заслуженный коллектив народного творчества России «Сказ» имени Виталия Румянцева под руководством Константина Абабкова, передаёт корреспондент ПАИ.

В программу вошли музыкальные композиции, среди которых «Катюша», «Ой, цветёт калина...», «У самовара я и моя Маша...». Зрители подпевали и танцевали вместе с артистами.

С приветственным словом к победителям обратился руководитель коллектива Константин Абабков. Также ветеранам вручили цветы.

Надежда Живчикова — кавалер нескольких орденов и медалей, среди которых медали «За взятие Берлина» и «За отвагу». Родилась в Великих Луках. Будет праздновать свой вековой юбилей осенью этого года. Участвовала в освобождении Локни, Бежаниц, Новоржева, Острова, Печор и в итоге дошла до Берлина.

Фёдор Золотарев в годы Великой Отечественной войны служил в армии, за добросовестную службу получил звание подполковника. Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин наградил его трофейным баяном. 21 мая этого года Фёдору Золотареву исполнится 97 лет.

Екатерина Перепелова родилась 18 марта 1927 года в деревне Лухново Псковской области. Война началась, когда ей было 14 лет. Эвакуироваться семья не успела. В 1944 году Екатерину с сестрой забрали немцы для отправки в Германию, на пересыльном пункте сестра покрылась страшной сыпью, и немцы их выгнали, а после отправили в Литву, в лагерь.

Их освободила Красная армия в 1945 году. Вернувшись домой, в Псков, Екатерина Перепелова попала на краткосрочные курсы минёров. В послевоенное время обезвреживала мины, бомбы и снаряды.