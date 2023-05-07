Умер почётный гражданин Себежского края Николай Костюченко

20:17, 07 мая 2023, ПАИ

Почётный гражданин Себежского края, писатель, поэт Николай Костюченко умер сегодня, 7 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Себежского района.

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«Жизненный путь Николая Фёдоровича был во многом связан с Себежской землёй. Долгие годы жизни он посвятил воспитанию трудных подростков. Многим он известен как автор потрясающих строк о родной природе, истории и красоте Себежского края. Он навсегда войдёт в историю района как поэт, гражданин, преданный своей земле. Память о Н. Ф. Костюченко навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в администрации.

Администрация Себежского района, Совет ветеранов, друзья, знакомые скорбят вместе с родными и выражают искренние слова соболезнований. О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.