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Общество

Умер почётный гражданин Себежского края Николай Костюченко

Почётный гражданин Себежского края, писатель, поэт Николай Костюченко умер сегодня, 7 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Себежского района.

Фото: администрация Себежского района

«Жизненный путь Николая Фёдоровича был во многом связан с Себежской землёй. Долгие годы жизни он посвятил воспитанию трудных подростков. Многим он известен как автор потрясающих строк о родной природе, истории и красоте Себежского края. Он навсегда войдёт в историю района как поэт, гражданин, преданный своей земле. Память о Н. Ф. Костюченко навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в администрации.

Администрация Себежского района, Совет ветеранов, друзья, знакомые скорбят вместе с родными и выражают искренние слова соболезнований. О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.

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