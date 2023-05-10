Какие преобразования ждут Печоры, обсудят на «Серебряном дожде»

12:37, 10 мая 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 10 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев.

Какие преобразования ждут Печоры к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря? Какие работы уже ведутся и когда будут завершены? Как идёт догазификация района? Какие территории в этом году участвуют в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и какой объект уже вырвался в лидеры?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».