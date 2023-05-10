Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Модернизацию систем водоснабжения планируют провести в Печорах

Полностью модернизировать водопроводные и канализационные системы планируется в Печорах. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Работы проведут в рамках подготовки к празднованию 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. «Сейчас начались работы на центральных улицах города, но есть проект и на полную замену водопровода и канализации. Насколько мы сможем его реализовать, будет зависеть от финансирования», — отметил гость студии.

В этом году обновлённые водопроводные сети появятся на улице Псковской, Юбилейной, Заводской, Индустриальной, Парковой, Сельской, Совхозной. Кроме того, канализацию модернизируют на улице Псковской, Рижской, Свободы, Октябрьской, а также обновят небольшие участки на улице Мира и Гагарина.

Большую часть улиц планируется закончить в этом году, остальные – модернизируют в следующем. При этом на центральной части Печор уже к дню празднования заменят все водопроводные сети и проложат новый асфальт, добавил Валерий Зайцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 мая 2023

Две тысячи человек посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске
10 мая 2023

Александр Голышев: «Сад памяти» – удачная метафора, олицетворяющая вечную жизнь
10 мая 2023

Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия
10 мая 2023

13-летняя девочка пропала в Пскове
10 мая 2023

Модернизацию систем водоснабжения планируют провести в Печорах
10 мая 2023

Псковские газовики поучаствовали в весеннем месячнике по уборке города
10 мая 2023

Пациент псковского госпиталя рассказал о чудесном спасении в зоне СВО
10 мая 2023

Продажу брендовой одежды обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...