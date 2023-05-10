Модернизацию систем водоснабжения планируют провести в Печорах

15:58, 10 мая 2023, ПАИ

Полностью модернизировать водопроводные и канализационные системы планируется в Печорах. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Работы проведут в рамках подготовки к празднованию 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. «Сейчас начались работы на центральных улицах города, но есть проект и на полную замену водопровода и канализации. Насколько мы сможем его реализовать, будет зависеть от финансирования», — отметил гость студии.

В этом году обновлённые водопроводные сети появятся на улице Псковской, Юбилейной, Заводской, Индустриальной, Парковой, Сельской, Совхозной. Кроме того, канализацию модернизируют на улице Псковской, Рижской, Свободы, Октябрьской, а также обновят небольшие участки на улице Мира и Гагарина.

Большую часть улиц планируется закончить в этом году, остальные – модернизируют в следующем. При этом на центральной части Печор уже к дню празднования заменят все водопроводные сети и проложат новый асфальт, добавил Валерий Зайцев.