Более 800 договоров на догазификацию заключили печеряне

17:52, 10 мая 2023, ПАИ

Более 800 договоров на догазификацию заключили жители Печорского района. Об этом сообщил первый заместитель главы районной администрации Валерий Зайцев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В Печорском районе реализуется план по догазификации на этот год согласно графику компании «Газпром газораспределение Псков», общее количество домовладений – 2 200», - рассказал гость студии.

Кроме того, на сегодняшний день чуть больше тысячи жителей района подали заявки на догазификацию, при этом в 200 домовладений уже провели газ.