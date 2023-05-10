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Общество

Более 800 договоров на догазификацию заключили печеряне

Более 800 договоров на догазификацию заключили жители Печорского района. Об этом сообщил первый заместитель главы районной администрации Валерий Зайцев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В Печорском районе реализуется план по догазификации на этот год согласно графику компании «Газпром газораспределение Псков», общее количество домовладений –  2 200», - рассказал гость студии.

Кроме того, на сегодняшний день чуть больше тысячи жителей района подали заявки на догазификацию, при этом в 200 домовладений уже провели газ.

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