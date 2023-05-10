Программу «Ночи музеев» опубликовал Псковский музей-заповедник

17:06, 10 мая 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник традиционно станет участником всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году акция пройдёт 19, 20 и 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в музее.

«Ночь музеев» стартует 19 мая. Для гостей с детьми организуют зоны с мастер-классами, живым фольклорным пением и народными играми для всей семьи. Программа начнётся в музейной мастерской палат у Сокольей башни в 18:00.

Интерактивная экскурсия по залам Поганкиных палат начнется в 20:30. Участники смогут посетить специальную тематическую выставку о жизни купца Поганкина и совершить путешествие по залам Картинной галереи, а также насладиться живой музыкой на концерте.

Ночная экскурсия «Истории Пскова под звездным небом» стартует в 23:00. «Участники экскурсии под покровом ночи пройдут по древней части города - от Поганкиных палат до Кремля. Им представится возможность узнать, как знакомые всем места назывались в старину и с именами каких известных личностей они связаны», - отметили в учреждении.

В рамках проекта «Галерея-джаз» состоится джазовый концерт под открытым небом во двое Поганкиных палат 20 мая в 20:00 На площадке выступит джазовый пианист Сергей Шишков при участии известных музыкантов Санкт-Петербурга.

Завершится цикл мероприятий «Ночи музеев» концертом «Салонная музыка», который начнётся 21 мая в 13:00 в Приказной палате Псковского кремля. Концерт станет дебютным для фортепианного дуэта Марии Трофимовой и Ивана Колбашова, которые выступят с уникальной программой.