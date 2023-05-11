Псковские спортсмены примут участие в первенстве России среди юниоров по боксу

00:48, 11 мая 2023, ПАИ

С 11 по 21 мая в городе Осташкове в Тверской области пройдёт первенство России среди юниоров (17–18 лет), сообщает пресс-секретарь дирекции ФБР в СЗФО Олег Лаптев.

От Псковской областной федерации бокса примут участие три спортсмена: Фёдор Осипов в категории 86 кг (тренеры — Вадим Голик, Игорь Зуев), Мухаммадамин Мавлонов в категории 75 кг (тренеры — Алексей Кругликов, Вячеслав Ярулин) и Егор Титуев в категории свыше 92 кг (тренер — Зенков Виктор).

«Ребята, желаю вам уверенной победы! Держим за вас кулачки! Также я хочу отметить, что коллеги из Федерации бокса Тверской области готовят отличное и масштабное мероприятие! В чём, конечно, я искренне желаю удачи! Уверен и знаю, что первенство пройдёт на высоком уровне!» — отметил Олег Лаптев.