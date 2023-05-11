Реконструкцию боя на «Линии Сталина» проведут в Псковской области 9 июля

08:44, 11 мая 2023, ПАИ

9 июля на мемориальном комплексе «Линии Сталина» в Островском районе состоится фестиваль исторической реконструкции «Прорыв линии «Пантера», сообщается в группе «Линия Сталина (Островский УР/линия Пантера)» в соцсети «ВКонтакте».

Центральным событием фестиваля станет реконструкция эпизода боев в июле 1944 года по прорыву оборонительной линии «Пантера». Реконструкция проходит с применением артиллерии, минометов, автомобилей и бронетехники.

Также на фестивале работают интерактивные площадки, где можно увидеть быт солдат в полевых условиях. Подробности организаторы обещают рассказать позже.