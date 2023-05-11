Большинство псковских детей проведут лето на даче - опрос

09:00, 11 мая 2023, ПАИ

Большинство псковских детей проведут лето на даче, сообщает сервис SuperJob.

О том, что ребенок-школьник проведет летние каникулы на даче или в деревне, сообщили 38% псковичей. По словам 28% родителей, дети на все лето останутся дома. Отправить ребенка в летний лагерь собираются 15%, организовать отдых на Черноморском побережье (чаще всего в Сочи, Анапе или Геленджике) — 12%.

Устроить детям поездку по России (например, в Карелию, Адыгею или Ставропольский край) намерены 3% опрошенных, столько же планируют выезд за границу (в Турцию, Египет или Израиль). О том, что сына или дочь ждет школьный лагерь, сообщил 1% родителей.

Еще 6% обозначили другие варианты: дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников, поправлять здоровье в санатории.