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Где пройти лечение от алкогольной зависимости в Пскове

Фото: ООО «ЮгЭкоСервис»

Алкогольная зависимость – заболевание, с которым могут столкнуться и мужчины, и женщины разного возраста. Опасность состоит в том, что человек может до конца не осознавать опасность своего пристрастия. Создается иллюзия, что можно самостоятельно отказаться от спиртного при первой же необходимости. При регулярном употреблении крепких горячительных напитков развивается физическая и психологическая зависимость. Справиться с проблемой в одиночку становится всё сложнее.

Если вы или ваши родные, близкие друзья оказались в такой западне, то без медицинской помощи не обойтись. Обратиться можно в государственную больницу или в частный медицинский центр. Второй вариант предпочтителен по ряду причин:

  • гарантия анонимности (пациент не ставится на учёт в наркологический диспансер);
  • индивидуальный подход;
  • комплексное лечение с возможностью прохождения реабилитации в стационаре.

Более подробно с порядком лечения от алкогольной зависимости можно ознакомиться по ссылке https://lechenie-alco-narco.ru/alkogolizm/kodirovanie/. Обратите внимание как при вызове нарколога на дом, так и при обращении в клинику всем пациентам гарантируется анонимность. Личная информация пациентов при добровольном согласии на лечение не разглашается, не передается в сторонние инстанции.

Преимущества лечения алкогольной зависимости в стационаре

Сегодня частная наркология «Выздоровление» предлагает помощь нарколога как в стационаре, так и на дому. В домашних условиях врачи могут поставить капельницу для очищения организма от токсинов, провести кодирование. В клинике больной может пройти комплексное лечение. Для многих пациентов этот вариант считается оптимальным. Причина в том, что в стационаре пациент находится под круглосуточным наблюдением опытного медицинского персонала. Это исключает возможные осложнения в первые дни при отказе от спиртного, которые считаются самыми тяжелыми. При резкой отмене может развиваться даже состояние «белой горячки».

Если вы оформили вызов нарколога на дом, то после очищения организма можно заказать госпитализацию в клинику. Пациент будет находиться в условиях, при которых сложно повторно сорваться. Его не будут окружать на каждом шагу соблазны, поэтому комплексное лечение в клинике считается более эффективным. Во время лечения оказывается не только медикаментозная, но и психологическая помощь. Важный этап – социальная реабилитация. Она позволяет закрепить достигнутый результат.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Л041-01050-61/00357506 от 29.10.2020

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