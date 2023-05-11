Псковский дизайнер одежды станет гостем программы «Минкульт»

12:03, 11 мая 2023, ПАИ

Конструктор одежды, дизайнер Влада Смирнова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 11 мая, в 14:00.

Вот так платье: с чего начался творческий путь в мир моды? На первых полосах: как коллекции псковского дизайнера попали в журналы Нью-Йорка? Забытое старое: на какие традиции опирается конструктор одежды? Сними это немедленно: проходят ли оценку на вкус в одежде окружающие? От а до я: с чего начинается и чем заканчивается создание коллекции?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.